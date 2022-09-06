الاتحاد الأوروبي يفتتح مقر بعثته في الدوحة

العالم-قطر

ووقّعت حكومة دولة قطر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، في فبراير/شباط الماضي، اتفاقية بشأن تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة قطر، حيث وقّع عن الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، فيما وقّع عن الجانب الأوروبي، الأمين العام لهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو.

وغرّد رئيس البعثة الأوروبية كريستيان تودور، عبر "تويتر"، معبّراً عن سعادته لبدء مهمته الجديدة كسفير للاتحاد الأوروبي ورئيس للبعثة الأوروبية في قطر، مشيراً إلى أنّ هناك زخماً كبيراً لإقامة علاقات أوثق بين الجانبين.