بدء أعمال مؤتمر "نداء الأقصى" الدولي في كربلاء المقدسة

العالم - العراق

وتستضيف مدينة كربلاء المقدسة، الدورة الأولى من مؤتمر "نداء الأقصى الدولي"، تحت عنوان "مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني"، وذلك توازيا مع فعاليات ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

المؤتمر الذي يتزامن مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين(ع)، وُلدت فكرته انطلاقاً من معطيات عدة، أبرزها أهمية التعاون والتضامن الدولييْن بين المؤمنين بالقضية الفلسطينية من أجل تحقيق مبادئ العدالة ومساندة الشعوب المظلومة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الظلم واستلاب الحقوق، إلى جانب اعتبار ما تمثله ثورة الإمام الحسين(ع) وشهادته من نموذج رائد في الدفاع عن الحق والخير وبذل التضحيات في سبيل الإصلاح والانتصار لحقوق المستضعفين.

وبما أن زيارة الأربعين تشكل فرصة للقاء الملايين من حول العالم، يهدف المؤتمر المرتقب إلى طرح القضية الفلسطينية ومبادئ النهضة الحسينية في هذا التجمع البشري الضخم، باعتبارها نقاط "وحدة والتقاء بين جميع الناس من كل جنس وبلد ودين".

يجري الحدث بالتعاون بين عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها الأمانة العامة للعتبة الحسينية ودار الإفتاء العراقية و "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين".

يتضمن جدول أعماله أربعة محاور منوعة، هي: مبادئ النهضة الحسينية والقضية الفلسطينية، وشهادات من الواقع الفلسطيني، والدور التاريخي للشعب العراقي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والخطاب الفكري والثقافي وقضية فلسطين.

كذلك، يسلط الحدث الضوء على السبل العملية للتصدي لمشروع التطبيع على المستوى الفكري والثقافي، وتحديد طرق الإفادة من المناسبات الدينية والجماهيرية (ومنها زيارة الأربعين) لتعزيز الترابط والتضامن بين "أحرار العالم وخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العادلة".