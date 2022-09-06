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قوات الاحتلال تصيب 6 فلسطينيين وتعتقل 4 آخرين شمال رام الله

قوات الاحتلال تصيب 6 فلسطينيين وتعتقل 4 آخرين شمال رام الله
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أُصيب اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعتقل 4 آخرون بينهم شقيقان، خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله المحتلة.

العالم - فلسطين

وأكدت مصادر محلية فلسطينية، ان 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في القدم، أطلقته قوات خاصة من جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام المخيم.

وأفادت المصادر لوكالة وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الشقيقين أحمد (38 عاما) ومحمد ربحي مصاروة (26 عاما)، والشابين وعد ممدوح الرمحي (20 عاما)، ومجد محمود نخلة (27 عاما).

وأضاف نقلا عن شهود عيان، أن تلك القوات داهمت منزل عائلة نخلة، بعد محاصرته قرابة الساعة، وحطمت محتوياته، في محاولة لاعتقال الشاب أيهم نخله، شقيق المعتقل مجد، الذي يصادف حفل زفافه بعد ثلاثة أيام.

واستشهد شاب، وأصيب 16 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، تخلل ذلك تفجير شقة في منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في "تل أبيب" في إبريل/نيسان الماضي.

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