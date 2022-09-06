شاهد: شهيد و16 جريح في اقتحام اسرائيلي لمخيم جنين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان الاقتحام، جاء بهدف تفجير شقة في منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في "تل أبيب" في إبريل/نيسان الماضي.

وأعلن مدير مستشفى جنين، وسام بكر، استشهاد الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاما) وإصابة 16 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة جنين.

وأفاد مراسل قناة العالم ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو ١٠٠ آلية عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور، وأغلقت مداخلها.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وحاصرت قوات الاحتلال بناية في الحي الشرقي من مدينة جنين، وأجبرت سكانها على الخروج من شققهم السكنية، واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بجنين، منها المخيم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة أماكن بالمدينة، ما أدى إلى استشهاد الشاب سباعنة، وإصابة 16 آخرين بالرصاص الحي، أحدهم بجروح بالغة، وبينهم فتاة أصيبت بالفك، ومسعف، إضافة إلى شابين بساقيهما، وآخر بشظية بالرأس، وفق المصادر الطبية.