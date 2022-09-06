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بالفيديو.. جرافات الاحتلال تهدم سوراً لعائلة زحايكة بالقدس المحتلة

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سوراً لعائلة زحايكة في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

العالم - الاحتلال

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