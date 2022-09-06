افغانستان؛ أول تفجير يستهدف سفارة أجنبية في عهد طالبان

العالم - مراسلون

يروي فهيم على ارتباك ما جرى من انفجار ودماء ودمار لم يعهده من قبل وقع على مقربة منه، صاحب محل الحدادة بجوار السفارة الروسية بالعاصمة كابل شاهد بأم العين على اعتداء دموي استهدف بوابة السفارة الروسية وذهب ضحيتها نحو ٢٠ شخصا بين قتيل وجريح بما في ذلك اثنان من الدبلوماسيين الروس.

وقال سيد فهيم وهو شاهد عيان للحادث:"كان صوت الانفجار کبيرا جدا انا كنت في داخل دکاني عندما وقع الهجوم، مر راكب على دراجة وفي ثوان أصبح اشلاء متناثرة.. اعداد المراجعين للسفارة كان كبيراً في الأيام الأخيرة".

الهجوم الذي يُعد الاول ضد بعثة دبلوماسية عاملة بأفغانستان منذ خروج الامريكيين قبل عام كانت له اصداء واسعة، جهات داخلية ودولية نددت بالهجوم وحذرت من انعكاساته وهو ما ذهب اليه الخبراء ايضاً حيث عبروا عن خشيتهم من ان يؤدي استهداف المؤسسات الدولية في افغانستان في تراجع النشاط الدبلوماسي والإنساني الدولي في البلاد.

وقال اسحاق نبي زاده وهو استاذ جامعي:"هجوم اليوم فتح ابعاد جديدة من عدم الاستقرار في افغانستان ورسالة التفجير تقول للعالم يجب تجديد النظر بقرار توسيع العلاقات السياسية مع طالبان لان هؤلاء لم يستطيعوا حماية مواطنيكم".

الخارجية الروسية أكدت مقتل موظفيها فيما عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف عن أمله في العثور على المنفذين وتقديمهم للمحاكمة.

انفجار اليوم هو الاول من نوعه الذي يستهدف الدبلوماسيين الروس منذ الاحتلال السوفياتي، الأكيد بان المؤسسات الدولية المتواجدة على الأرض بافغانستان سوف تعيد حساباتها كما يؤكد خبراء، فيما تحاول حكومة طالبان تثبيت الأمن.