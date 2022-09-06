الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. حماسة شاب يمني اثناء القائه لشعر.. فينا غضب

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

العالم-اليمن

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مؤتمر "نداء الأقصى" الدولي في كربلاء المقدسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يغرق في الضفة الغربية.. ماذا فعلت "غور الادرن" بالامن الصهيوني؟

شاهد.. حماسة شاب يمني اثناء القائه لشعر.. فينا غضب

آیة ‌الله جنتي: العدو تكبد هزيمة قاسية من محور المقاومة

ممثل الرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان يلتقي وزير الصحة بحكومة طالبان

في لقاء خاص بقناة العالم.. الجهاد الاسلامي: عهد الإغتيال دون ثمن قد ولی

اندلاع حريق في أحد مخيمات النازحين في محافظة أربيل