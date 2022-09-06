ممثل الرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان يلتقي وزير الصحة بحكومة طالبان

العالم -ايران

وكتب كاظمي قمي في تغريدة على تويتر: استضفنا في طهران أمس الاثنين وزير الصحة في حكومة أفغانستان، مشيرا إلى أنه جرت مفاوضات بناءة بهدف القضاء على مرض شلل الأطفال في أفغانستان والتعاون الثنائي في المجالات العلمية والصحية بين الجانبين.

وكان وزير صحة طالبان "قلندر عباد" اكد خلال زيارته طهران على ضرورة التعاون المشترك بين إيران وأفغانستان في المجال الطبي، معتبرا أن تحسين القدرات وتعزيز البرامج التعليمية أمر مهم، داعيا إيران إلى التعاون في المجالات المتخصصة والمتقدمة جدا.

كما وعد مسؤولو الصحة في البلدين بالتعاون المشترك في مختلف القطاعات الطبية في أفغانستان بناءً على مذكرة تفاهم.

وكان عباد قد أكد في لقاء مع السفير الإيراني في كابول بهادور أمينيان، على ضرورة إكمال عمل مستشفى ولاية باميان، وتدريب الأطباء الأفغان في قسم السرطان، واستيراد الأدوية واستخدامها والاستفادة من المراكز الطبية الإيرانية.

وكانت طالبان قد طالبت في وقت سابق بتحسين العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان.