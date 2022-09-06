احتدام السجال بين الرئيسين الأميركيين بايدن وترامب

العالم - هاشتاغ

وردّ ترمب للمرة الثانية، على بايدن الذي صوّره على أنه تهديد للديمقراطية، واصفاً الرئيس الديمقراطي بأنه "عدو الدولة" وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

اما روسيا فقد قطعت امدادات الغاز عن أوروبا بعد وقف خط أنابيب نورد ستريم واحد، بسبب اجراء بعض الإصلاحات، مما أدى إلى تعميق أزمة الطاقة وزيادة احتمالات الركود في اوروبا، وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى اربعين بالمئة من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنيرجي الألمانية في كندا.

في فلسطين المحتلة، وبعد اهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال استشهد الاسير الفلسطيني موسى ابو محاميد ليضاف الى قائمة الاسرى الشهداء الذي قضوا بسبب اهمال سلطات السجون الاسرائيلية تقديم الاسعافات الطبية لهم. ولفت مكتب إعلام الأسرى إلى أنّ الأسير أبو محاميد استشهد في مستشفى "أساف هورفيه" نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

في مجال اخر، تصدر وسم "#غور_الاردن" وعملية غور الاردن منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في بعض الدول العربية، عقب عملية نوعية استهدفت حافلة قرب منطقة الأغوار نفذتها الاسود المنفردة في فلسطين المحتلة، واسفرت عن اصابة ستة جنود اسرائيليين ومستوطن بجروح بينهم جندي بحالة خطرة.

وفي سوريا، تعرضت القاعدة العسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي شرق دير الزور لهجوم بالقذائف الصاروخية من نوع كاتيوشا اطلقت من بادية الميادين. واشارت الانباء الى سقوط ثلاثة صواريخ في القاعدة الأمريكية و سماع دوي انفجار من اتجاه حقل العمر النفطي الذي تتخذه منه قوات التحالف الامريكي قاعدة عسكرية له.

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