ألمانيا.. مطالب برلمانية بتشغيل خط "التيار الشمالي-2"

العالم - اوروبا

وكتبت مجلة "ستيرن": "خلال نقاش سياسي يوم الاثنين، تحدث النائب ماير لصالح إطالة عمر محطات الطاقة النووية في الجمهورية وأوصى باستخدام خط أنابيب الغاز الروسي الذي تم تجميده بمبادرة من الحكومة الألمانية في 22 فبراير.

بدوره، قال رئيس الفرع عن بافاريا للحزب، ستيفان بروتشكا، إن "ألمانيا، وباعتبارها قوة اقتصادية عظمى، يجب أن تكون قادرة على التحدث بالتساوي مع روسيا والولايات المتحدة كل على حدى".

ويمتد خط التيار الشمالي 2 الرئيسي، والذي يبلغ طوله 2460 كيلومترا، على طول قاع بحر البلطيق، حيث كان من المفترض أن يضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى ألمانيا سنويا.

وكانت البنية التحتية جاهزة للتشغيل بالفعل في سبتمبر عام 2021، ولكن في 22 فبراير 2022، أوقف المستشار الألماني أولاف شولتز التصديق على خط الأنابيب الجديد وبالتالي دفن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.