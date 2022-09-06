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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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وزارة النقل بصنعاء: بلغت الخسائر في قطاع النقل جراء 8 سنوات من العدوان والحصار قرابة 12 مليارا و 300 مليون دولار
الناطق باسم حركة حماس: اقتحام جنين وتدمير منزل الشهيد رعد حازم إفلاس صهيوني ومحاولة يائسة لترميم صورة جيش الاحتلال أمام تدحرج المقاومة
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 16 آخرين بالرصاص والشظايا حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم
قوات الاحتلال تقوم بتفجير شقة أحد شهداء جنين في الحي الشرقي
مراسلة العالم: سقوط صواريخ مجهولة المصدر على ناحية خليفان التابعة لقضاء سوران بمحافظة اربيل شمال العراق دون التسبب بأي أضرار بشرية
حزب الله: عملية غور الاردن والمواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيد حقيقي لإيمانه بحقه في المقاومة
حزب الله: نبارك العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية
وزير الدفاع اليمني:عملية تطوير الجيش جارية على قدم وساق وبلغت مستويات متطورة ستفاجئ التحالف في حال لم يستغل الهدنة لإنهاء عدوانه وحصاره
وزير الدفاع اليمني:القوات المسلحة بأتم الجهوزية لتنفيذ قرارات السلطات سواءً فيما يتعلق بالاخلال بشروط الهدنة أو في المواجهة مع العدوان
رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن: المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتّم عليه إطلاق السفن المحتجزة، والكف عن احتجازها والقرصنة عليها
وزارة النقل بصنعاء: بلغت الخسائر في قطاع النقل جراء 8 سنوات من العدوان والحصار قرابة 12 مليارا و 300 مليون دولار
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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الیمن
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.