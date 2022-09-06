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وزارة النقل بصنعاء: بلغت الخسائر في قطاع النقل جراء 8 سنوات من العدوان والحصار قرابة 12 مليارا و 300 مليون دولار

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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