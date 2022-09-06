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الولايات المتحدة.. احتدام السجال بين بايدن وترامب

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

يحتدم السجال بين الرئيسين الأميركيين السابق دونالد ترامب، والحالي جو بايدن وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقبلة في الولايات المتحدة، والمقررة في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

العالم - الأميركيتان

وردّ ترامب للمرة الثانية، على بايدن الذي صوّره على أنه تهديد للديمقراطية، واصفاً الرئيس الديمقراطي بأنه "عدو الدولة" وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وكتب ابو درندش العسكري حول هذا الموضوع:"بدايات الحرب الداخلية في أمريكا حاضره وبقوة ويبدو ان الطرفين مستعدين لذلك وما حصل من تبادل اتهامات بين بايدن وترامب من علاماتها".

وغرد ابو ايسر جرادات:"بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بأن كل منهما يشكل خطرا داهما على امريكا وشعبها ونظامها ودورها والصحيح ان امريكا ونظامها وسياستها وساستها هم الخطر الاكبر على الشعب الامريكي وشعوب الارض ويتوجب التخلص منها ومنكم".

اما محمد فتحي فقال:"بايدن وترامب هما خدم لنفس الشيطان وإنما هما ممثلان بارعان في الخديعة والمكر".

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