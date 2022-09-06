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التحالف الدولي يُسيِّر دورية عسكرية بعربات مصفحة شرق دير الزور

التحالف الدولي يُسيِّر دورية عسكرية بعربات مصفحة شرق دير الزور
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل احمد شمس الدين، ان قوات التحالف الامريكي بدأت تسيير دورية عسكرية مؤلفة من عربات مصفحة في مدينة البصيرة شرق ديرالزور.

العالم - سوريا

ياتي ذلك في ظل تزايد الهجمات على القواعد الامريكية في منطقة بدير الزور في شمال شرقي سوريا، حيث تعرضت قواعد الاحتلال الامريكي في الشرق السوري ومنذ بداية العام الحالي، لهجمات عديدة بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، ولعل قاعدتي حقل العمر ومعمل الغاز كونيكو، كانتا الاكثر تعرضا للهجمات، نظرا الى وقوعهما في مناطق قريبة من وجود فصائل المقاومة ونشاطها.

عمليات باتت تهدد الوجود الامريكي في المنطقة وتثير بوضوح الى تنامي الغضب الشعبي وتطور عمل المقاومة الشعبية.

وسنوافيكم بقية تفاصيل الخبر فور وصوله..

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