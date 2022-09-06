تحذيرات مجلس خبراء القيادة في ايران لزوار الاربعين

العالم - مراسلون

مجلس خبراء القيادة في ايران يعقد اجتماعه العاشر في دورته الخامسة. اجتماع عام جمع ثلاثة وثمانين عضوا في مجلس خبراء القيادة تحت قبة المجلس.

وقال آية اله أحمد جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة في كلمته الافتتاحية إن تنمية العلاقات مع دول العالم وعدم اقتصارها على الغرب أدى إلى بناء علاقات وطيدة مع دول الجوار وأكد بان ذلك قد وفر العديد من القدرات للبلاد.

وقال آية الله جنتي:"لطالما اكد قائد الثورة الاسلامية أن لا ترهنوا امور البلاد بالمفاوضات واستثمروا القدرات الداخلية، فقد رأينا أن الاهتمام بهذا الأمر في هذه الحكومة أدى إلى الانفتاح وتوظيف الطاقات الداخلية".

اية الله جنتي وفي اشارة الي زيارة الاربعين المرتقبة اكد ان من الضروري أن يكون كل الزوار على وعي تام بمؤامرات أمريكا والعدو الصهيوني وان لايسمحوا لبعض الخلافات السياسية والقضايا الهامشية بالإضرار بهذا الحدث الكبير الذي هو سبب وحدة ابناء مدرسة اهل البيت عليهم السلام.

ويعتبر مجلس خبراء القيادة الإيرانية هيئة أساسية في نظام الجمهورية الاسلامية الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران، والاشراف علي ادائه ويتألف هذا المجلس حالياً من ثمانية وثمانين عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع مباشر شعبي لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.