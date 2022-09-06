فتح حدود باشماق في محافظة كردستان امام زوار الاربعينية

العالم -

وتم ايجاد مواكب لاستقبال الزوار على هذه الحدود وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وبعد عبور الحدود البرية ، يتم نقل الزوار إلى مدينة السليمانية التي تبعد نحو 100 كم عن حدود باشماق.

وبامكان الزوار بعد وصولهم الى مدينة السليمانية التوجه الى بغداد وزيارة مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام ومن ثم مواصلة سفرهم للمشاركة في مسيرة الاربعين علما بان الانتقال من اقليم كردستان الى سائر اجزاء العراق ليس بحاجة الى تصاريح خاصة بالنسبة لزوار الاربعينية الايرانيين.

وفضلا عن الرحلات الجوية الجارية حاليا الى العاصمة بغداد ومدينة النجف الاشرف من مختلف المدن الايرانية فقد تم ايضا تسيير رحلات جوية اخرى الى السليمانية لزوار الاربعينية بغية تسهيل توجه الزوار للمشاركة في مسيرة الاربعين.