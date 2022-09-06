الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

فتح حدود باشماق في محافظة كردستان امام زوار الاربعينية

فتح حدود باشماق في محافظة كردستان امام زوار الاربعينية
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

تم فتح حدود بشماق في محافظة كردستان غرب ايران المتاخم لمنطقة كردستان العراق أمام زوار اربعينية الامام الحسين (ع) على هيئة قوافل للمرة الأولى اليوم الثلاثاء.

العالم -

وتم ايجاد مواكب لاستقبال الزوار على هذه الحدود وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وبعد عبور الحدود البرية ، يتم نقل الزوار إلى مدينة السليمانية التي تبعد نحو 100 كم عن حدود باشماق.

وبامكان الزوار بعد وصولهم الى مدينة السليمانية التوجه الى بغداد وزيارة مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام ومن ثم مواصلة سفرهم للمشاركة في مسيرة الاربعين علما بان الانتقال من اقليم كردستان الى سائر اجزاء العراق ليس بحاجة الى تصاريح خاصة بالنسبة لزوار الاربعينية الايرانيين.

وفضلا عن الرحلات الجوية الجارية حاليا الى العاصمة بغداد ومدينة النجف الاشرف من مختلف المدن الايرانية فقد تم ايضا تسيير رحلات جوية اخرى الى السليمانية لزوار الاربعينية بغية تسهيل توجه الزوار للمشاركة في مسيرة الاربعين.

روابط ذات صلة

تحذيرات مجلس خبراء القيادة في ايران لزوار الاربعين

مسؤول ايراني: سيتم ارسال 400 مراسل لتغطية مراسم الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا.. مطالب برلمانية بتشغيل خط "التيار الشمالي-2"

كربلاء المقدسة تعلن عن آخر الاستعدادات الخاصة بزيارة الأربعين

ملف "الصومال" على طاولة مجلس الأمن غدا

الاتحاد الأوروبي يفتتح مقر بعثته في الدوحة

شاهد.. عملية غور الاردن تتصدر تويتر في دول عربية

فتح حدود باشماق في محافظة كردستان امام زوار الاربعينية