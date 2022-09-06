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شاهد.. عملية غور الاردن تتصدر تويتر في دول عربية

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

تصدر وسم "#غور_الاردن"  وعملية غور الاردن منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في بعض الدول العربية، عقب عملية نوعية استهدفت حافلة قرب منطقة الأغوار نفذتها الاسود المنفردة في فلسطين المحتلة، واسفرت عن اصابة ستة جنود اسرائيليين ومستوطن بجروح بينهم جندي بحالة خطرة.

العالم - فلسطين

وكتب ايمن الحنيطي عن الموضوع:"خلال اثني عشر ساعة فقط عملية اطلاق نار نوعية تستهدف حافلة تقل جنوداً اسرائيليين في غور الاردن واصابة اربعة جنود وسائق الحافلة، تبعتها عملية القاء عبوة ناسفة من مركبة واصابة اربعة جنود في مستوطنة بنيامين".

وجاء في تغريدة علی صفحة "فلسطين":"بعد عملية غور الأردن، جيروزالم بوست: تردد أصداء الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية".

وغرد ابو الراغب:"مثّلت عملية غور_الأردن فتحاً مبيناً .. حيث جاءت في عز إستنفار العدو وجهوزيته على كافة المستويات. و حيث المباغتة من حيث لم يحتسبوا. في النتيجة تآكل لردع العدو وتنامي إرادة القتال والمقاومة".

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