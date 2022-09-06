أردوغان: الغرب يحصد ما زرعه من فرضه العقوبات ضد روسيا

العالم - تركيا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، قبيل توجهه إلى البوسنة والهرسك أولى محطات جولته إلى البلقان التي تشمل أيضا صربيا وكرواتيا.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "أعتقد أن أوروبا ستواجه هذا الشتاء مشاكل خطيرة وحقيقية (بشأن إمدادات الغاز) خلافاً لبلدنا الذي لا يعاني مثل هذه المشاكل".

وأوضح أن "أوروبا تحصد ما زرعته، والعقوبات الأوروبية دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التعامل بالمثل واستخدام كافة الأسلحة المتاحة لديه ضد أوروبا".

وردا على سؤال حول تحرش اليونان بالمقاتلات التركية في بحر إيجة، قال: "ما زلنا نشعر بالحساسية من تحرش اليونان بالمقاتلات التركية وأثينا بدأت تضبط نفسها بعد أن أدركت ذلك".

وأكد أردوغان أن وزارة الدفاع التركية تتواصل مع قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لبحث المضايقات اليونانية للمقاتلات التركية.

وأردف قائلا: "أعتقد أن اليونان ستفكر مليا قبل أن تقرر ماهية علاقاتها مع تركيا، وأقول مجددا يمكن أن نأتي بغتةً ذات ليلة".

وعن لقاءاته في البلقان، أكد أن الجولة تهدف لتعزيز سبل التعاون بين تركيا والبلدان التي سيزورها، مبينا أنه سيبحث مع زعمائها سبل تعميق العلاقات.

وأفاد أنه سيبحث مع قادة الدول الثلاث قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، وسيشارك في منتديات الأعمال المشتركة بين تركيا والدول الثلاث.