قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: دقة أسلحتنا في معالجة الأهداف الثابتة والمتحركة بلغت اليوم 100بالمئة

قناة العالم
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٢٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الملكة إليزابيث تكلف ليز تراس رسميا بتشكيل الحكومة في بريطانيا
قصر بكنغهام: الملكة إليزابيث قبلت استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء
اللواء سلامي: اليوم يمكن لطائراتنا بدون طيار استهداف أي نقطة تريدها باستخدام الذكاء الاصطناعي
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: دقة أسلحتنا في معالجة الأهداف الثابتة والمتحركة بلغت اليوم 100بالمئة
اللواء سلامي: بلغنا من التطور جدا ان تقوم دول متقدمة في العالم بشراء السلاح منا وتقترح علينا االتعاون المشترك
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: نحتل المرتبة الاولى في العالم في الكثير من التقنيات وقد تخطينا الدول المتقدمة على صعيد الدفاع الجوي
اللواء سلامي: لقد انتهى عهد وصاية الأنظمة الأجنبية وأمريكا تعجز اليوم عن تنفيذ أي من مخططاتها في المنطقة وستفشل هذه المخططات بالتأكيد
وزارة النقل بصنعاء: بلغت الخسائر في قطاع النقل جراء 8 سنوات من العدوان والحصار قرابة 12 مليارا و 300 مليون دولار
الناطق باسم حركة حماس: اقتحام جنين وتدمير منزل الشهيد رعد حازم إفلاس صهيوني ومحاولة يائسة لترميم صورة جيش الاحتلال أمام تدحرج المقاومة
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 16 آخرين بالرصاص والشظايا حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: دقة أسلحتنا في معالجة الأهداف الثابتة والمتحركة بلغت اليوم 100بالمئة
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
احتدام السجال بين الرئيسين الأميركيين بايدن وترامب
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣
مع الحدث
عملية الاغوار وسقوط الامن الصهيوني
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩
خاص بالعالم- مراسلون
إيران تحذر من زعزعة أمن ممرات الملاحة، وجلسة حوار وطني ثانية بغياب التيار الصدري
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥
خاص بالعالم- مراسلون
هاجس مميت يعيشه الصهاينة.. ماذا يحدث لو رفع الحظر عن ايران؟
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥
العالم الاسلامي
ما دلالات تزايد الهجمات على القواعد الامريكية بدير الزور؟
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠
خاص بالعالم- مراسلون
بلد الممنوع
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الصحة الإيرانية: 1090 إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا
الرئيس المصري يستقبل محمود عباس في القاهرة
الاحتلال الأمريكي يخرج مدرعات عسكرية من الحسكة إلى شمال العراق
المبعوث الأممي لسوريا يعين منى رشماوي مديرة لمكتب دمشق
أردوغان: الغرب يحصد ما زرعه من فرضه العقوبات ضد روسيا
ألمانيا.. مطالب برلمانية بتشغيل خط "التيار الشمالي-2"
مقالات و تحليلات
الحرب قيادة.. والحكم قيادة..
مفوضية الانتخابات الليبية: لا تقدم نحو إجراء الانتخابات
الويل لاوروبا من فصل الشتاء! هذه بداية روسية، ماذا بعد؟
تقارير إستخباراتية كشفت اهتمامات ترامب وتركيزه المخفق على'ايران'
العروض العسكرية اليمنية.. رسائل السلام والقوة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.