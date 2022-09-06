الرئيس المصري يستقبل محمود عباس في القاهرة

العالم - مصر

وأطلع عباس الرئيس المصري على الأوضاع الحالية في فلسطين، في ظل "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، كما استعرض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام (التسوية)"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبحث السيسي وعباس تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا في المنطقة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، في زيارة رسمية، "تهدف تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية"، وفقا لسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.