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ليز تراس تتسلّم رئاسة الوزراء رسميا خلال اجتماع مع ملكة بريطانيا

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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