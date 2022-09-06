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مراسل العالم: أنباء عن مقتل القيادي العسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي ياسر ابو شايع خلال هجوم أبين جنوبي اليمنن

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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