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هكذا غرقت عملية كاسر الامواج الاسرائيلية في بحر المقاومة الفلسطينية

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

هو الانتقام الاسرائيلي ليس من المقاوم الذي ارتقى الى العلياء فقط وانما ايضا من عائلته وذويه.

خاص بالعالم

منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف تهاوى في مخيم جنين بالمتفجرات الاسرائيلية، ولكن قبل ذلك شهد المخيم مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بثقلها الى المكان الامر الذي ادى الى استشهاد الشاب محمد سباعنة واصابة 17 فلسطينيا بجراح بينهم فتاة، في مخيم جنين والمدينة، شيع جثمان الشهيد سباعنة وسط دعوات باستمرار المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وضمن ما تسميه تل ابيب عملية كاسر الامواجK واصل الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالاته في الضفة الغربية التي طالت حتى ساعات قليلة 20 فلسطينيا كان اخرهم اربعة فلسطينيين في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من رام الله>

كاسر الامواج الحملة الاسرائيلية التي اطلقها الاحتلال في بداية اذار بهدف ملاحقة المقاومين الفلسطينيين في الضفة يبدو انها فشلت مع تزايد وتيرة المقاومة واتساعها على المساحة جغرافيا الضفة الغربية.

جيش الاحتلال الاسرائيلي وقواه الامنية تحاول تصدير الفشل عبر تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية تصاعد اعمال المقاومة تحت عنوان ضعف السلطة.

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