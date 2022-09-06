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مقتل 21 عنصرا من مرتزقة العدوان إثر هجوم للقاعدة في أبين

مقتل 21 عنصرا من مرتزقة العدوان إثر هجوم للقاعدة في أبين
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء، عن مقتل 21 من مرتزقة العدوان مما يسمى بقوات "الحزام الأمني" الممولة اماراتيا إثر هجوم لتنظيم القاعدة على موقع أمني في جنوب اليمن.

العالم - اليمن

وقالت المصادر ان تنظيم القاعدة الارهابي شن فجر اليوم هجوما على نقطة عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان مما يسمى بالحزام الأمني في منطقة أوص بمديرية أحور في محافظة ابين ما تسبب في مقتل 21 جندي وإصابة العشرات حالة عدد منهم حرجة.

ومن بين القتلى القيادي العسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي ياسر ابو شايع وعدد من مرافقيه.

وأشارت المصادر الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر تنظيم القاعدة.

ومن بين القتلى القيادي العسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي ياسر ابو شايع وعدد من مرافقيه.

وتشهد المحافظات الجنوبية المحتلة فوضى أمنية وتنامي لأنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي في ظل الصراع بين الفصائل الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.

واشارت المصادر الى ان الهجوم يأتي عقب تهديدات أطلقها تنظيم القاعدة الارهابي توعد فيها قوات ما يسمى بالحزام الأمني التي أطلقت عملية عسكرية لتطهير محافظة أبين من التنظيمات الإرهابية بحسب زعمها مع العلم ان جميعها تتبع قوى العدوان ويتم تحريكها من الرياض وابوظبي خدمة لأجندة خارجية.

وينشط تنظيم القاعدة في مناطق نائية بمحافظة أبين منذ العام 2011، وينفذ بين الحين والآخر هجمات ضد القوات العسكرية والأمنية في المحافظة.

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