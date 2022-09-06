هكذا قطعت المقاومة يد المحتل واصبح الجنوب اللبناني محجة للزوار

خاص بالعالم

الجولة بدامن مزارع شبعا المتاخمة للشطر المحتل من المزارع ومعتقل الخيا، ثم انتقل الوفد الى بوابة فاطمة الشاهدة على اندحار الاحتلال وعملائه عام الفين، لتتواصل الجولة الى بلدة مارون الراس المطلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتننهي بزيارة معلم مليتا السياحي الجهادي اكد خلالها المشاركون على احقية نهج المقاومة كسبيل نهائي لتحرير كل الاراضي المحتلة.

المحطات التي شملت الجولة تركت انطباعا مؤثرا في وجدان الشباب العربي متطلعين الى تحرير فلسطين والقدس الشريف.

يشار الى ان ما كان يسمى بالشريط الحدودي المحتل ابان الاحتلال الاسرائيلي يدين للمقاومة بفعلها الجهادي التي حولت هذه المنطقة من مساحة شابها الكثير من الترهيب الاسرائيلين وعملائهم اللحديين، فاصبح يعيش المواطن يومياته بكل تفاصيلها باطمئنان وامان.

