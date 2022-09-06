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الدفاع الروسية تتهم الجيش الأوكراني بقصف محطة زابوريجيا النووية مع توقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا مرتقبا حول وضع المحطة

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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