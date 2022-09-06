كلما نظرت الى بيوت غزة.. شاهد ماذا تخفي؟

خاص بالعالم

ملأ خليل على والدته البيت حتى باتت تعد الليالي واحدة تلو الاخرى حتى يكبر الى ان وصل الى 19 عاما فبحثت له عن عروس لتزوجه، ولكن الصاروخ الاسرائيلي سبقها في البحث عن ابنها الوحيد.

خليل كغيره من شباب المخيم الذي يعتبر المنطقة الجغرافية الاكثر ازدحاما في العالم، هرب من قطع الكهرباء وحرارة الجو ليجلس امام منزله مع اصدقائه في العدوان الاخير على غزة، فارتكبت فيهم مجزرة اسرائيلية بشعة حرمت هذا الرجل من ان يصبح جدا فقطع الصاروخ الاسرائيلي نسله.

ما اقسى الفراق وما ابشع الجريمة الاسرائيلية التي ترتكب يوميا في نفس هذه العائلة كلما ذكرت وحيدها خليل.