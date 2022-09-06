الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بو حبيب: الصمت الدولي يشجع 'إسرائيل' على الإستمرار بخروقاتها

بو حبيب: الصمت الدولي يشجع 'إسرائيل' على الإستمرار بخروقاتها
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، في كلمة له خلال الدورة العادية الـ158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أنه لا يزالُ لبنان يعاني من الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات اليومية والمتزايدة على نحوٍ يُرهب اللبنانيين في المناطقِ المأهولةِ كافة دون رادعٍ إقليمي أو دولي.

العالم - لبنان

واضاف ان "تُصرّ إسرائيل على سياستها العدوانية والدفع نحو التصعيد واستخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.كما لا تزال رافضة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية رقم 425 و1701 في مزارع شبعا اللبنانية وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. إن الصمت الدولي يشجع "إسرائيل" على الإمعان والاستمرار في خروقاتها واعتداءاتها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية. ونحن نعول على الموقف العربي الموحّد دعماً للبنان بمواجهة هذا الواقع".

وأوضح أنه "أما في فلسطين المحتلة فلا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في ممارساته العدائية في حق الشعب الفلسطيني وفي تأكيد سياساته الرامية الى تقويض أسس الحلّ النهائي للقضية الفلسطينية، وهو ما يؤكد انه لا يزال عاملاً مهدداً للأمن والاستقرار في المنطقة. إن لبنان يؤكّد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني كضرورة للدفع نحو حل يستند إلى مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت 2002 بكامل مندرجاتها والحافظة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصّلة وخصوصاً القرار رقم 194، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون إيجاد حلّ كامل وشامل للقضية الفلسطينيّة".

روابط ذات صلة

بو صعب للرئيس اللبناني.. هوكشتين لا يحمل 'الحل النهائي'

الشيخ قاووق: لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. 12,3 مليار دولار خسائر وزارة النقل جراء العدوان

بثينة شعبان تلتقي وفد جمعية البندقية للصداقة الإيطالية العربية

شاهد انهيار جسر لحظة تدشينه في حفل رسمي لإفتتاحه بــالكونغو

من هو الذراع المالي الرئيس لمحمد بن سلمان؟

موهبة خارقة في الرسم تدهشكم..شاهدوها بالفيديو!

شاهد بالفيديو.. ما طبيعة الهجوم الذي وقع على أبين ومن المستهدف؟