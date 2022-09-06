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العراق.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً خاصا

العراق.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً خاصا
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، خطة منع التداخل بين مهام الجيش والشرطة في المحافظات.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي، في بيان إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم الثلاثاء، جلسته السادسة عشرة لعام ٢٠٢٢، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، إذ ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأشار البيان إلى "مناقشة موضوع (خطة منع التداخل بين مهام الجيش والشرطة في المحافظات التي فيها قيادات عمليات)، وتم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب مستشار الأمن القومي وعضوية ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية في الوزارات والجهات كافة (الدفاع، الداخلية، قيادة العمليات المشتركة، الأمن الوطني، المخابرات، مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، إضافة إلى أية جهة أخرى ترى اللجنة استضافتها)، وتكون مهمتها مراجعة الخطة موضوع البحث، وإعادة النظر فيما ورد فيها، وفقا للملاحظات المطروحة في هذه الجلسة، وتطويرها والخروج برؤية موحدة بهذا الصدد".

كما وافق المجلس، وفق البيان، على "إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية".

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