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في ذكرى عملية نفق الحرية..

النخالة: مسيرة الشهادة لا تتعبنا بل تنشرنا في الأفق باتجاه القدس

النخالة: مسيرة الشهادة لا تتعبنا بل تنشرنا في الأفق باتجاه القدس
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ان مسيرة الشهادة لا تتعبنا بل تنشرنا في الأفق باتجاه القدس وعد الله للمؤمنين بأن يدخلوها نصرا وفتحاً عظيماً.

العالم - فلسطين

وقال النخالة في خطابه للاسرى، ان "فعلكم المعجز أشعل ثورة جديدة وأشعل الرصاص على امتداد الأرض التي لم تستسلم للاحتلال".مضيفا "ما بين جلبوع السجن الحصين وجنين وعد حريتكم لم تكتمل الرحلة ولكن اكتملت الفكرة فكانت كتيبة جنين صدى فعلكم المدوي"

واضاف النخالة "لقد قذفتم بحريتكم التي صنعتموها بإرادتكم وبأظافركم شرارة المقاومة من جديد" و"لا زالت الشرارة تفعل فعلها منذ عام وحتى الأن وليس بإمكان أحد أن يوقف الإرادة التي انبثقت من نفق الحرية".

وتابع النخالة "تأتون كل ليلة كذكرى لكل البواسل من أبناء شعبنا ودرسا يوميا يتلوه أبناء شعبنا ومقاتلوه بالرصاص"

واكد النخالة انه "لقد نزعتم الخوف وزرعتم الأمل في قلوب الأجيال الصاعدة من وسط السكون ودمار البيوت ومستوطنات السرطان ودوريات القتلة". مشددا على ان "مسيرة الشهادة لا تتعبنا بل تنشرنا في الأفق باتجاه القدس وعد الله للمؤمنين بأن يدخلوها نصرا وفتحاً عظيماً"

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