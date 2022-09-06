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وزير خارجية مصر يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب.. ما السبب؟

وزير خارجية مصر يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب.. ما السبب؟
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب 158 مع تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش .

العالم - مصر

وجاءت مغادرة الوفد المصري في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها.

ويأتى الاجتماع فى أعقاب انعقاد اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة، والاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقة الكيان الإسرائيلي للمياه في الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربي السورى المحتل.

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