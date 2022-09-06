جيش الاحتلال يدشن 'فرق احتياط مدنية' في لمستوطنات المحاذية للبنان

العالم - الاحتلال

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه للمرة الأولى يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدشين فرق احتياط مدنية أو فرق تأهب إسرائيلية من المدنيين في المستوطنات الحدودية القريبة من الأراضي اللبنانية، خاصة في مستوطنة كريات شمونا.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هذه الخطوة المهمة تأتي في ظل تبادل التصريحات بين حزب الله اللبناني والجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقرب وصول عاموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية، إلى المنطقة هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصريحات المتبادلة تزداد تصاعدا بما ينذر باحتمالية وقوع حدث أمني بالغ على الحدود الشمالية للبلاد، وأن التوتر يزداد كالنار تحت الرماد.

وتسود تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي بأنه في حال اندلاع مواجهة مع "حزب الله" اللبناني، فإن الأخير سيقوم بإسقاط آلاف الصواريخ على الداخل الإسرائيلي خلال أيام ولن تتمكن الجبهة الداخلية الإسرائيلية من مواجهة هذه الصواريخ.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري "العبري واللا"، إلى أنه على عكس العمليات العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، "حارس الأسوار" للعام الماضي، و"الفجر الصادق" للعام الحالي، والذي لم يدخل خلالهما الجيش الإسرائيلي إلى داخل قطاع غزة، فإن الجيش قد يضطر في حال الحرب مع "حزب الله" الدخول إلى عمق الأراضي اللبنانية.