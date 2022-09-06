الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر يدعو في تغريدة الى المحافظة على السلم والسلام في زيارة الاربعين في هذا العام بكل اشكاله

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هل ستنجح تراس تجاوز التركة الثقيلة التي خلفها جونسون؟

العراق وفرنسا يتباحثان عقد مؤتمر بغداد المقبل

شاهد بالفيديو.. بعد قطع الغاز الروسي.. كم تخسر القارة الاوروبية لهذا الشتاء؟

مخبر لميقاتي: إيران تدعم كافة المبادرات التي تعزز الاستقرار في لبنان

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات 29 مرة عن الاقصى خلال 7 سنوات

شاهد بالفيديو.. المدلل: العدو ادرك انه عاجز عن اجتثاث حركة الجهاد الاسلامي وانهائها