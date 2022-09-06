الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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السيد مقتدى الصدر يشدد في تغريدته على عدم التفريط بالشعائر والمقدسات ولا بالسلم الاهلي، مؤكدا ان العراق امانة في اعناق الجميع

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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