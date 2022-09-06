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العراق وفرنسا يتباحثان عقد مؤتمر بغداد المقبل

العراق وفرنسا يتباحثان عقد مؤتمر بغداد المقبل
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك أبرزها عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة القادم.

العالم - العراق

وقالت الخارجية في بيان، إن حسين استقبل شوفالييه، لبحث "الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، ومن أبرزها عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة القادم بدعم من فرنسا، لمُناقشة التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما تناول اللقاء، وفق البيان، "تنسيق المواقف بين العراق وفرنسا في القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، خلال الاجتماعات القادمة للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين".

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