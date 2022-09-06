هل ستنجح تراس تجاوز التركة الثقيلة التي خلفها جونسون؟

خاص بالعالم

رحلة في خضم ملفات داونينغ ستريت المزدحمة بالمشاكل السياسية والاقتصادية على رأس هذه المشكلات تقف أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحذيرات من تردّي الأوضاع في خدمة الصحة الوطنية، فضلا عن الحرب المشتعلة في أوكرانيا وتبعاتها ومعالجة التضخم في البلاد والعلاقة مع اسكتلندا.

وقال تراس: "لدينا الامكانيات اللازمة لمواجهة التحديات.سوف اتخذ اليوم اجراءات لمواجهة التحديات والدفاع عن الديمقراطية. حكومتي ستواجه التداعيات التي خلفتها الأزمات العالمية على بريطانيا. ونواجه تقلبات عالمية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا".

هنا في قصر بالمورال باسكتلندا جرت مراسم بروتوكولية، كلفت خلالها الملكة اليزابيت الثانية ليز تراس كرئيسة للوزراء.

وبحسب البروتوكولات المعمول بها تقوم الملكة بالطلب من تراس بتشكيل حكومة جديدة.. وعليه تبدا رحلتها الصعبة بموازاة ملفات شائكة عديدة.

وسيكون على عاتق تراس مسؤولية إدارة دفة الأمور في بريطانيا وسط ركود يلوح في الأفق وأزمة طاقة تهدد الموارد المالية لملايين الأسر والشركات.

تراس وعدت باتخاذ إجراءات جريئة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، من بينها خفض الضرائب على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم معدل التضخم في بريطانيا الذي بلغ بالفعل عشرة فاصل واحد بالمئة وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى.

لقد ترك بوريس جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا منهيا فترة دامت ثلاث سنوات من الاضطرابات وتاركا لخليفته ليز تراس قائمة طويلة من المشاكل التي يتعين معالجتها سريعا.

فهل تنجح تراس في ادارة الكم الهائل من المشكلات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي راكمتها سنوات حكم بوريس جونسون؟

