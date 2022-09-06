الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ما وراء ظهور بوتين مناورات فاستوك بهذا الزي؟

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

جالس بجوار وزير دفاعه سيرغي شويغو، وهما يرتديان سترات عسكرية ويتبادلان النكات، هكذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات فاستوك 2022 العسكرية واسعة النطاق.

خاص بالعالم

وتشارك في هذه المناورات التي تعني الشرق، عددا من البلدان المجاورة لروسيا بالإضافة إلى سوريا والهند والصين، فيما تسعى موسكو لتعزيز شراكاتها في آسيا بمواجهة العقوبات الغربية.

وحضر بوتين في مناورات فاستوك الفين واثنين وعشرين التي انطلقت في الأول من أيلول/سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء بمشاركة أكثر من خمسين ألف جندي وخمسة الاف وحدة من المعدات العسكرية بما في ذلك مئة واربعين طائرة وستين سفينة وهي تجري في مواقع تدريبية في الشرق الأقصى الروسي وفي البحر قبالة ساحل روسيا الشرقي.

ويقول محللون: ان مناورات فاستوك الفين اثنين وعشرين التي تجرى كل اربع سنوات لها اهمية خاصة هذه المرة، حيث تريد روسيا اظهار مدى استعدادها العسكري وقدرتها على إدارة الأعمال بشكل اعتيادي، رغم متطلبات الحرب في أوكرانيا في ظل توتر العلاقات بين روسيا والقوى الغربية.

كما ان للمناورات تحمل رسائل عسكرية وجيوسياسية للولايات المتحدة بسبب مشاركة الصين فيها، والمعروف مدى توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة بسبب ملف تايوان.

وستستمر زيارة بوتين إلى الشرق الأقصى الروسي الأربعاء في مدينة فلاديفوستوك الساحلية حيث يتوقع بأن يلقي خطابا أمام 'منتدى الاقتصاد الشرقي' الذي سيشارك فيه أكثر من خمسة الاف شخص، وانطلق الاثنين بحضور وفد صيني يعد أكبر وفد مشارك في المناسبة، بحسب الكرملين.

ومن المتوقع ان يعقد بوتين اجتماعا مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني لي جانشو الذي يعد الشخصية الثالثة في هرم السلطة في الحكومة الصينية وسيكون "لي" أعلى سياسي في الحزب الشيوعي يتوجّه إلى روسيا منذ تدخل موسكو عسكريا في أوكرانيا.

وتقاربت بكين وموسكو في السنوات الأخيرة وعززتا تعاونهما في إطار علاقة وصفها البلدان بأنها 'بلا حدود'، لتقوما بدور يهدف لمواجهة ما اسموها الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

هل يتم استخدام الغاز كسلاح في معركة كسر العظم بين روسيا والغرب؟

شولتس: من الضروري مواصلة المفاوضات مع بوتين

الكرملين: بوتين سيحضر فعاليات مناورات 'فوستوك 2022'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ايران.. تمسك بإغلاق تحقيقات وكالة الطاقة الذرية، وتحديات كبرى تنتظر ليز تراس

'غوتيريش' يعلق على نتيجة التحقيق الإسرائيلي في مقتل 'أبو عاقلة'

السويد تشدد تعسفها ضد حميد نوري وتمنعه من التواصل مع المحامي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي على مطار حلب

شاهد بالفيديو.. ما وراء ظهور بوتين مناورات فاستوك بهذا الزي؟

شاهد بالفيديو.. هل ستنجح تراس تجاوز التركة الثقيلة التي خلفها جونسون؟