ما وراء ظهور بوتين مناورات فاستوك بهذا الزي؟

خاص بالعالم

وتشارك في هذه المناورات التي تعني الشرق، عددا من البلدان المجاورة لروسيا بالإضافة إلى سوريا والهند والصين، فيما تسعى موسكو لتعزيز شراكاتها في آسيا بمواجهة العقوبات الغربية.

وحضر بوتين في مناورات فاستوك الفين واثنين وعشرين التي انطلقت في الأول من أيلول/سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء بمشاركة أكثر من خمسين ألف جندي وخمسة الاف وحدة من المعدات العسكرية بما في ذلك مئة واربعين طائرة وستين سفينة وهي تجري في مواقع تدريبية في الشرق الأقصى الروسي وفي البحر قبالة ساحل روسيا الشرقي.

ويقول محللون: ان مناورات فاستوك الفين اثنين وعشرين التي تجرى كل اربع سنوات لها اهمية خاصة هذه المرة، حيث تريد روسيا اظهار مدى استعدادها العسكري وقدرتها على إدارة الأعمال بشكل اعتيادي، رغم متطلبات الحرب في أوكرانيا في ظل توتر العلاقات بين روسيا والقوى الغربية.

كما ان للمناورات تحمل رسائل عسكرية وجيوسياسية للولايات المتحدة بسبب مشاركة الصين فيها، والمعروف مدى توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة بسبب ملف تايوان.

وستستمر زيارة بوتين إلى الشرق الأقصى الروسي الأربعاء في مدينة فلاديفوستوك الساحلية حيث يتوقع بأن يلقي خطابا أمام 'منتدى الاقتصاد الشرقي' الذي سيشارك فيه أكثر من خمسة الاف شخص، وانطلق الاثنين بحضور وفد صيني يعد أكبر وفد مشارك في المناسبة، بحسب الكرملين.

ومن المتوقع ان يعقد بوتين اجتماعا مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني لي جانشو الذي يعد الشخصية الثالثة في هرم السلطة في الحكومة الصينية وسيكون "لي" أعلى سياسي في الحزب الشيوعي يتوجّه إلى روسيا منذ تدخل موسكو عسكريا في أوكرانيا.

وتقاربت بكين وموسكو في السنوات الأخيرة وعززتا تعاونهما في إطار علاقة وصفها البلدان بأنها 'بلا حدود'، لتقوما بدور يهدف لمواجهة ما اسموها الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.