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مراسل العالم: عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب في سورية

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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