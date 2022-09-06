ايران.. تمسك بإغلاق تحقيقات وكالة الطاقة الذرية، وتحديات كبرى تنتظر ليز تراس

خاص بالعالم

جاءَ هذا رداً على تصريحِ وزيرِ خارجيةِ الاتحادِ الأوربي جوزيف بوريل الذي قالَ فيه إنّ إمكانيةَ إحياءِ الاتفاقِ النووي لا تبدو وشيكة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيبتناول... ترك بوريس جونسون منصبَ رئيسِ وزراءِ بريطانيا، منهياً فترةً دامت ثلاثَ سنوات من الاضطرابات، وتاركاً لخليفتِه ليز تراس قائمةً طويلة من المشاكل، التي يتعين معالجتُها سريعاً.

وعليه يرى مراقبون اَنّ رحلةَ تراس في رئاسةِ الحكومة لن تكونَ سهلةً في خضمِ الملفاتِ الداخلية السياسية والاقتصادية، والعلاقةِ مع الاتحادِ الاوروبي، ومسألةِ الحربِ في اوكرانيا وانعكاساتِها على الامنِ الاقتصادي والغذائي في بريطانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.