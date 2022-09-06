وفد فرنسي _ امريكي سيزور تايوان هذا الأسبوع

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وفي وقت سابق، أفادت ​وزارة الدفاع التايوانية​، بأن "​طائرة إستطلاع​ عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها أمس الإثنين".

وفي السياق، لفتت وكالة "فرانس برس"، إلى أن "المسيرة التي عرفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع "BZK-007"، عبرت إلى جنوب غرب "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، برفقة ثماني طائرات حربية صينية".

وأكد الوكالة، أن "BZK-007" تعتبر مسيرة عسكرية أكبر بكثير، صنعتها شركة "Guizhou" (قويتشو) لصناعات الطيران، يمكنها القيام برحلات لمسافات طويلة وتملك أجهزة إستطلاع متطورة.