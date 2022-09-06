الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

في ظل التوتر مع الصين..

وفد فرنسي _ امريكي سيزور تايوان هذا الأسبوع

وفد فرنسي _ امريكي سيزور تايوان هذا الأسبوع
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة "​رويترز​"، نقلًا عن مصادر، أن "وفدًا من 5 نواب فرنسيين ومجموعة من ​المشرعين الأميركيين​ سيزور ​تايوان​ هذا الأسبوع".

العالم - آسيا والباسفيك

وفي وقت سابق، أفادت ​وزارة الدفاع التايوانية​، بأن "​طائرة إستطلاع​ عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها أمس الإثنين".

وفي السياق، لفتت وكالة "فرانس برس"، إلى أن "المسيرة التي عرفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع "BZK-007"، عبرت إلى جنوب غرب "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، برفقة ثماني طائرات حربية صينية".

وأكد الوكالة، أن "BZK-007" تعتبر مسيرة عسكرية أكبر بكثير، صنعتها شركة "Guizhou" (قويتشو) لصناعات الطيران، يمكنها القيام برحلات لمسافات طويلة وتملك أجهزة إستطلاع متطورة.

روابط ذات صلة

أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان

تايوان.. هل يستفز الأميركيون نيران التنين الصيني؟

نائبة أمريكية تصل إلى تايوان وتصف الصين بـ'محور الشر الجديد'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل  العالم: عدوان اسرائيلي هو الاعنف على مطار حلب الدولي

في ظل التوتر مع الصين.. وفد فرنسي _ امريكي سيزور تايوان هذا الأسبوع

أنباء عن وقوع جرحى.... تفجير سيارة مسؤول بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-09-2022

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ايران.. تمسك بإغلاق تحقيقات وكالة الطاقة الذرية، وتحديات كبرى تنتظر ليز تراس

'غوتيريش' يعلق على نتيجة التحقيق الإسرائيلي في مقتل 'أبو عاقلة'