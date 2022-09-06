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واشنطن: عدم إدراج روسيا على "قائمة الإرهاب" قرار نهائي

واشنطن: عدم إدراج روسيا على
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن قرار الإدارة الأمريكية عدم إدراج روسيا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب" نهائي.

العالم-الامريكيتان

وقالت جان بيير ردا على سؤال حول ما إذا كان القرار الذي أعلنه الرئيس جو بايدن في اليوم السابق بعدم منح روسيا صفة دولة راعية للإرهاب يجب اعتباره نهائيا: "نعم، إنه كذلك".

وأضافت: "كما قال الرئيس، وكما نعتبر، هذه ليست الأداة الأكثر فعالية أو قوة للمضي قدما".

وأضافت: "إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب قد تكون له عواقب غير متوقعة على أوكرانيا والعالم".

وأشارت إلى أن هذا "قد يعيق بشكل خطير تقديم المساعدة الإنسانية" ويعرض اتفاقات البحر الأسود الغذائية للخطر.

لم تستبعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في حال اتهمت الأخيرة موسكو بدعم الإرهاب.

وقالت زاخاروفا تعقيبا على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي لمطلب إدراج روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

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واشنطن: عدم إدراج روسيا على "قائمة الإرهاب" قرار نهائي

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