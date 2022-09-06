العراق: أقل من الف داعشي في البلد

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، في تصريح صحفي أن "قدرات داعش انحسرت إلى حروب العصابات فقط، ولديه أقل من 1000 مسلح" مشيراً الى تنفيذ عمليات مهمة بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان".

وبين ان "داعش يعاني من الضعف والتشرذم وقدراته انحسرت إلى حروب العصابات فقط".

وأوضح النعمان: "نفذنا عمليات مهمة بالتعاون مع مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان"، مؤكداً أن "تنظم داعش لم يعد قادراً إلا على الاختباء، وليس لديه في العراق سوى عدد محدود من المسلحين".

وأشار الى، ان "لدى داعش أقل من 1000 مسلح، وقد قتلنا أحد ولاة داعش بالتعاون مع مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان".

وبخصوص اسم زعيم داعش، أوضح صباح النعمان، أن "داعش لم يكشف عن اسم زعيمه الجديد حتى الآن".

وتابع النعمان، "جمعنا معلومات عن الزعيم الجديد لداعش"، منوها الى ان "داعش لا يستطيع السيطرة على أي مكان، ولا يستطيع البقاء في أي مكان".