العميد شكارجي: الاهتزاز ملموس في مبادئ الغرب الفكرية

العالم - إيران

وفي حديثه خلال ملتقى للاساتذة التعبويين بجامعات البلاد والذي عقد مساء أمس الثلاثاء في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق ايران، أشار العميد شكارجي الى مكانة ايران في النظام العالمي الجديد، وقال: ان تضحيات شبابنا في السنوات الثماني للدفاع المقدس (1980-1988)، حولت ايران الى واحدة من القوى العالمية.

وأضاف : "المنافسات العالمية لامتلاك قدرات جديدة بين دول العالم اتخذت لونًا مختلفًا، وفي مثل هذا الوضع يواجه العالم الغربي العديد من الاهتزاز والتحديات".

وتابع: لقد أحدثت هذه المنافسات اهتزازا جديا في المبادئ الفكرية للغرب واقتداره، ومثل هذه الظروف جلبت له أيضًا اهتزازا داخليًا.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة: ان أمريكا هي أكثر دول العالم مديونية بـ 22 تريليون دولار، وهذه الديون تتزايد يوما بعد يوم.

واشار أن الإنفاق العسكري والدفاعي السنوي للولايات المتحدة يبلغ 750 مليار دولار، وأضاف: بالمقارنة مع الجمهورية الإسلامية التي تنفق 8 مليارات دولار في هذا القطاع، فإن الولايات المتحدة تنفق دون أي نتائج دائمة.

وصرح العميد شكارجي أن الولايات المتحدة أنفقت ألفي مليار دولار في أفغانستان فيما لم تكسب دولارًا واحدًا ، وقال: كل الوجود الأمريكي في أفغانستان كان مصحوبًا بخسائر.

وقال: حتى الآن يشهد العالم الغربي أزمات اقتصادية غير مسبوقة.

واكد العميد شكارجي انه على الرغم من كل التحديات والصعوبات، فقد حولت الجمهورية الاسلامية الايرانية جميع التهديدات إلى فرص وقال: لقد توسعت قدراتنا الدفاعية بصورة مناسبة في السنوات الأخيرة.

وفي جانب اخر كلمته اشار إلى أن شعوب العالم تعتبر جمهورية إيران الإسلامية الدولة الوحيدة التي تواجه الإرهاب وقال: ان هذا الامر زاد كثيرا من شعبية الجمهورية الاسلامية بين مختلف الشعوب.