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ايران تودع بطولة كأس العالم لكرة الطائرة

ايران تودع بطولة كأس العالم لكرة الطائرة
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

ودع المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة منافسات بطولة العالم بعد خسارته أمام البرازيل في دور الـ16.

العالم - ايران

واختتمت مساء الثلاثاء، منافسات دور الـ 16 من بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، التي انطلقت يوم السبت الماضي في بولندا وسلوفينيا.

وفي المباراة الأخيرة من هذه المرحلة، خسرت ايران امام البرازيل بنتيجة 3- صفر (17-25، 22-25، 23-25).

لم تكن ايران بالمستوى المامول في الشوط الاول الذي خسرته 17-25 الا انها تحسنت في الشوط الثاني لكنها خسرته ايضا 22-25 ومن ثم ظهرت بمستوى مرموق في الشوط الثالث الذي تفوقت فيه حتى منتصفه الا انها تراجعت بعض الشيء وخسرت بصعوبة 23-25 .

يذكر ان البرازيل هو الفريق الأكثر احرازا للالقاب في البطولات العالمية والاولمبية.

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