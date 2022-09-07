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اهل السنة في إيران يشاركون في مسيرة الأربعيين

اهل السنة في إيران يشاركون في مسيرة الأربعيين
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

توجهت قافلة من اهل السنة من محافظة كلستان الواقعة شمال شرق ايران الى العراق للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع).

العالم - ايران

وبحسب ما نقلت وكالة "ارنا" أن هذه القافلة تضم 40 من النخب وعلماء الدين والفنانين من اهل السنة بمحافظة كلستان، تووجهت مساء الثلاثاء الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين كسائر المسلمين المحبين لاهل البيت (ع).

ويتضمن برنامج القافلة، المشاركة في مسيرة الاربعين وزيارة العتبات المقدسة وكذلك اللقاء مع كبار الشخصيات من اهل السنة في العراق.

وفي مراسم توزيع القافلة قال حاكم مدينة كنبدكاووس مهدي دهروية: ان هذه المبادرة العفوية من الاخوة والاخوات من اهل السنة تشير الى ان الاجتماع العظيم لمسيرة الاربعين اخذ ابعادا واسعة ولا يختص زمانا ومكانا محددا.

واضاف: في الواقع، ان جذور الوحدة والاخوة بين طوائف السنة والشيعة في كنبدكاووس عميقة في ظل العناية الالهية وبركة الثورة الاسلامية.

بدوره قال امام جمعة مدينة كنبدكاووس حجة الاسلام محمود ترابي في هذه المراسم: ان حب الامام الحسين (ع) عامر في قلب كل انسان حر وكل من يحمل الايمان.

يذكر ان محافظة كلستان يبلغ عدد سكانها مليونا و 850 الف نسمة، ثلثهم من التركمان السنة.

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اهل السنة في إيران يشاركون في مسيرة الأربعيين

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