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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب يونس غسان تايه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

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