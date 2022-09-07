رئيس الأركان الايراني يوجه انذارا للاميركيين والصهاينة ومن يستضيف قواتهم بالمنطقة

العالم - ايران

وكتب اللواء باقري على صفحته في "روبيكا" انه وخلال الاشهر الاخيرة حاول الجيش الاميركي الارهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته ومروحياته من الخليج الفارسي وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للاطفال، الى قيادة قوات سنتكوم الارهابية، وهذا يعني من وجهة نظرنا، انه سيتم وضع القدرات التجسسية (وحتى العملياتية) لاميركا وحلفائها في تصرف الكيان الصهيوني الغاصب، وهذا يؤدي الى زيادة الاخطار الموجهة لبلدنا الحبيب.

واضاف اللواء باقري " نحن واضافة الى قيامنا بتوجيه انذار مكتوب وارسال الرسائل عبر وزارة خارجيتنا للدول المستضيفة للجيش الاميركي ، وجهنا ونوجه انذارا أيضا عبر تعزيز تواجدنا وزيادة مدى دورياتنا الجوية والبحرية وتعميق المراقبة الاستخباراتية وتنفيذ مناورات مختلفة صاروخية وبالطائرات المسيرة وغيرها، ونؤكد جهوزيتنا.

وختم اللواء باقري " توصيتنا الودية والدائمية للدول الجارة هي أن الأخوة والتعاون في ارساء الامن بالمنطقة يكون على يد بلداننا ودون الاتكال على الاجانب ".