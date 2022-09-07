الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الأركان الايراني يوجه انذارا للاميركيين والصهاينة ومن يستضيف قواتهم بالمنطقة

رئيس الأركان الايراني يوجه انذارا للاميركيين والصهاينة ومن يستضيف قواتهم بالمنطقة
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري انذارا الى "جيش الارهاب الاميركي" والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهم بالمنطقة بسبب رفع مستوى تهديداتهم للامن الايراني، مؤكدا الجهوزية لمواجهتهم.

العالم - ايران

وكتب اللواء باقري على صفحته في "روبيكا" انه وخلال الاشهر الاخيرة حاول الجيش الاميركي الارهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته ومروحياته من الخليج الفارسي وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للاطفال، الى قيادة قوات سنتكوم الارهابية، وهذا يعني من وجهة نظرنا، انه سيتم وضع القدرات التجسسية (وحتى العملياتية) لاميركا وحلفائها في تصرف الكيان الصهيوني الغاصب، وهذا يؤدي الى زيادة الاخطار الموجهة لبلدنا الحبيب.

واضاف اللواء باقري " نحن واضافة الى قيامنا بتوجيه انذار مكتوب وارسال الرسائل عبر وزارة خارجيتنا للدول المستضيفة للجيش الاميركي ، وجهنا ونوجه انذارا أيضا عبر تعزيز تواجدنا وزيادة مدى دورياتنا الجوية والبحرية وتعميق المراقبة الاستخباراتية وتنفيذ مناورات مختلفة صاروخية وبالطائرات المسيرة وغيرها، ونؤكد جهوزيتنا.

وختم اللواء باقري " توصيتنا الودية والدائمية للدول الجارة هي أن الأخوة والتعاون في ارساء الامن بالمنطقة يكون على يد بلداننا ودون الاتكال على الاجانب ".

روابط ذات صلة

القوة البرية للجيش تبدأ مناورات الاقتدار اليوم

بالفيديو.. ايران ترد على تصريحات بوريل ان محادثات الغاء الحظر في خطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية.. رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: إختبار القمر الصناعي "خيام" إيجابي

رئيس الأركان الايراني يوجه انذارا للاميركيين والصهاينة ومن يستضيف قواتهم بالمنطقة

اهل السنة في إيران يشاركون في مسيرة الأربعيين

سوريا تدين قرار واشنطن ضد كوبا

قناة عبرية: تل ابيب تعلم منذ عام بتحرش سفيرها بمغربيات

مستوطنون يهاجمون المركبات ويغلقون طريق جنين نابلس