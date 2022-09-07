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في لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية..

رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: إختبار القمر الصناعي "خيام" إيجابي

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه أن مراحل اختبار أنظمة القمر الصناعي 'خيام' الذي اطلق قبل فترة يعمل في مداره بشكل ايجابي.

العالم - خاص بالعالم

وقال سالاريه في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "من طهران" الذي سيبث في وقت لاحق إن مركز التحكم ومحطات إرسال الأوامر وجمع البيانات والصور تقع في الكامل داخل ايران.

وأضاف: "منذ نحو شهر والقمر الصناعي استقر في مداره وعادتا يمر أي قمر صناعي في الأسابيع والأشهر الأولى بمراحل اختبار، وهذا القمر اختربت بنية أنظمته المحتلفة حتى الان وادئه ايجابي، وتم تشغيل بنية نظام التصوير، وبدأ باستقبال الصور وستتحسن جودة الصور بعد انتهاء عملية المعايرة، والقياس، وخلال الايام القادمة سيتم وضع الصور الدقيقة في خدمة مؤسسات البلاد، ومركز تحكم هذا القمر الصناعي ومحطة ارسال الأوامر وتلقي البيانات والصور، تقع في ايران بالكامل، ويتحكم فيها خبراء الجمهورية الاسلامية الايرانية المتخصصين".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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