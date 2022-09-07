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شاهد.. طهران تفند الشائعات حول استخدام القمر "خيام" من قبل روسيا

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

فند رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية الشائعات حول استخدام روسيا لبيانات القمر الصناعي "خيام" في حرب اوكرانيا.

العالم - خاص بالعالم

وشدد سالارية، في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج" من طهران" الذي سيبث لاحقا على أن أن القمر الإيراني "خيام"، وكل بياناته هي ملك لإيران، وليس هناك أي تفاهم مع موسكو حول استخدام بياناته في الأمور العسكرية.

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "ايران تمتلك هذا القمر الصناعي وأي أوامر لاخذ الصور تتم في داخل ايران بالكامل، وبدون أي شك ان كل هذا القمر الصناعي يعمل لخدمة ايران، والأعمال الإيرانية ولم يكن هناك على اطلاق أي حوار أو تفاهم مع روسيا في ما يتعلق بالاستفادة من هذا القمر الصناعي في مجال آخر من الامور العسكرية".

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