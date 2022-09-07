قيادات ليبية تشيد بترؤس المنقوش اجتماع الجامعة العربية

العالم - ليبيا

وبارك رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، هذه الخطوة مبديا استغرابه من "تصرف وزير خارجية جمهورية مصر العربية"، سامح شكري، ووصفه بـ"المخالف للأعراف الدبلوماسية" .

كما بارك عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ترؤس بلاده لاجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب جامعة الدول العربية، مشيراً الى أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ، نجلاء المنقوش، تعد أول امرأة عربية تترأس دورات الجامعة.

وفي طرابلس، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن تشرفه بترؤس ليبيا الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب "بعد غياب دام تسع سنوات عن الرئاسة"، بحسب تغريدة على حسابه.

وأبدى الدبيبة تطلعه لأن تبذل المنقوش جهودها لـحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات ، وأن تعطى للمرأة العربية الريادة باعتبارها "أول سيدة تتولي الرئاسة"، الأمر الذي لم تخفه وزيرة الخارجية وعبرت عن فخرها بذلك .

وفي الجهة المقابلة، عبرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب تقديرها للموقف المصري خلال جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب الذي ترأسته المنقوش اليوم.

وفي بيان لها، اعتبرت وزارة خارجية حكومة مجلس النواب أن موقف مصر "أبان موقفها عن احترام الشرعية الوطنية والالتزام بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة حق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية".

ودعت الوزارة كل الدول العربية إلى "اتخاذ موقف مماثل تتجسد فيه روح الأخوة ووحدة المصير من خلال احترام إرادة الليبيين وأجسامهم المنتخبة في اختيار حكومتهم الشرعية"، بحسب تعبيرها. كما دعت الوزارة جامعة الدول العربية وأمانتها إلى "فك الارتباط نهائياً بحكومة الدبيبة" مجددة وصفها بـ"منتهية الولاية".

وانسحب وزير الخارجية المصري والوفد المرافق من الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مع انتهاء كلمة وزير الخارجية اللبناني الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة إلى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس.

المنقوش: الموقف المصري مخالف لأعراف جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن

وعلقت المنقوش على مغادرة شكري للجلسة، وقالت للصحفيين: "نحترم موقف الوزير المصري، لكنه مخالف لأعراف جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن، ولا نتفق معه". وأكدت المنقوش على أن حضورها "مدعوم دوليًا، كون حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا بموجب اتفاق برلين ومؤتمر باريس".

ويأتي انسحاب شكري والوفد المرافق في إطار دعم مصر للحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا.

وتدعم مصر بشكل عام سياسة الجانب الشرقي من البلاد، وقادته الممثلين في اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المعارضين لحكومة الوحدة الوطنية والداعمين للحكومة التي كلفها مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي، برئاسة فتحي باشاغا.

من جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط "بنجاح القمة العربية برئاسة المنقوش"، وقال في تصريح صحفي، إن الاجتماع كان "سلسا وسهلا".