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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: يستحيل عزل روسيا في الظروف الحالية وسنواصل تعزيز أمننا الصناعي والاقتصادي

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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